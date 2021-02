TUA Assicurazioni, raccolta diretta dei premi lordi contabilizzati è stabile nel 2020

TUA Assicurazioni, società del gruppo Cattolica , ha chiuso il 2020 con una raccolta diretta dei premi lordi contabilizzati stabile, pari a circa 278 milioni di euro contro i 280 milioni del 2019, e un risultato tecnico netto comprensivo degli utili attribuiti dalla finanza in un range tra i 18 e i 20 milioni di euro (-4 milioni sull'anno prima), secondo i risultati preliminari analizzati ieri dal CdA.

(Teleborsa) -"Siamo particolarmente soddisfatti per i dati preliminari del 2020, che dimostrano la nostra solidità, la forza e la capacità di TUA di rispondere, anche grazie ai suoi partner commerciali e alla capacità di rinnovarsi della rete agenziale, in maniera pronta alla difficile crisi pandemica", ha commentatodi TUA Assicurazioni.Ildella società, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione del 26 gennaio, presenta una strategia basata sul rafforzamento del peso dei rami elementari tramite specifiche iniziative volte allo sviluppo di prodotti non auto, sviluppo della clusterizzazione del portafoglio basata su elementi di redditività delle agenzie e sulla Sostenibilità attraverso particolari iniziative volte apotenziare lo sviluppo in ottica green, sottolinea la società in una nota.TUA intende caratterizzarsi sempre più come compagnia attiva nelle "", attraverso una più intensa collaborazione con, il veicolo specialty lines appositamente creato dal gruppo Cattolica in Lussemburgo.