USA, freddo e aumento tassi fanno crollare richieste mutui settimanali

(Teleborsa) - Scendono in maniera significativa lenegli Sati Uniti nella settimana al 19 febbraio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra undopo il -5,1% della settimana precedente.L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'11,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento dell'11,6%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che isui mutui trentennali sono saliti aldal 2,98%."I tassi sono aumentati in sei delle ultime otto settimane, con il tasso a 30 anni che la scorsa settimana è salito sopra il 3%, al livello più alto da settembre 2020 - ha affermato, economista dell'organizzazione - Come risultato di questi tassi più elevati, l'attività complessiva di rifinanziamento è scesa al livello più basso da dicembre 2020".