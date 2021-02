CDP, 1,8 milioni di euro al Comune di Alcara Li Fusi per progetti di riqualificazione

(Teleborsa) - Promuovere, volti a ridurre i consumi e aumentare la sostenibilita`. Con questo obiettivo, nel mese di dicembre,ha stipulato con il) quattro finanziamenti per un valore complessivo di circaper interventi di riqualificazione di aree pubbliche e di efficientamento energetico di edifici comunali. Un finanziamento al quale si aggiunge quello recentemente stipulato nei confronti delIl finanziamento al comune di Alcara Li Fusi – spiega Cdp in una nota – sara` finalizzato anche al rilancio dell'offerta turistica, partendo dalla tutela del patrimonio.Nel dettaglio gli interventi legati ai finanziamenti concessi da Cdp permetteranno al comune di valorizzare e riqualificare l'area delle voliere dei grifoni con il recupero di un itinerario escursionistico attrezzato (da percorrere a piedi, in mountain bike o a cavallo) che si estende per circa 800 metri nel territorio del Parco dei Nebrodi; ridurre i consumi energetici degli edifici comunali; mettere in sicurezza il costone roccioso sopra l'area Baratta Nord Ovest del Comune; riqualificare l'impianto sportivo in localita` Cappuccino.