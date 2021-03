PE, investire in istruzione e sanità per tutelare bimbi

(Teleborsa) - Gli Stati membri dell'UE dovrebbero dare la priorità agliassicurandosi che questi servizi raggiungano tutti i bambini. In una bozza di risoluzione adottata oggi con 48 voti favorevoli, 7 contrari e 10 astensioni, ladel PE sottolinea che "un, indipendentemente dall'origine etnica, sesso, nazionalità o background sociale ed economico, capacità, migrazione o Status di Residenza".Il testo evidenzia leche la crisi, aggravando ulteriormente il loro rischio di povertà, compromettendo l'accesso all'istruzione, la loro salute fisica e mentale e aumentando il pericolo di violenze e abusi. Gli eurodeputati hanno esortato la Commissione Ue a presentare una proposta legislativa per istituire la Garanzia europea per l'infanzia nel primo trimestre del 2021. I paesi dell'Ue dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il diritto all'istruzione per ogni bambino, prevenire l'abbandono scolastico precoce e garantire un accesso equo di genere all'istruzione inclusiva sin dalla prima infanzia, anche per isi legge nel testo.C'è poi ildei. La loro situazione - sia che si trovino all'interno che all'esterno dell'Ue - deve migliorare, hanno messo nero su bianco gli deputati chiedendo di porre l'accento sui ricongiungimenti familiari e su adeguate condizioni di accoglienza, rimuovendo gli ostacoli all'accesso ai servizi di base e alle misure di integrazione. Gli eurodeputati si sono poi detti particolarmente preoccupati per gli abusi sessuali sui bambini, aumentati a causa della pandemia e hanno denunciano il fatto che bennon hanno ancora implementato la direttiva del 2011 sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.Chiesto infine dinel loro paese di origine dei bambini europei detenuti all'estero ad esempio da gruppi armati (come lo Stato islamico). Ma anche a combattere tutte le forme di violenza e lo sfruttamento, compresi il matrimonio forzato, la tratta, la tortura, il delitto d'onore, le mutilazioni genitali femminili, l'incesto, l'abbandono scolastico forzato e l'uso dei bambini soldati. Il Parlamento Ue nel suo insieme voterà sulla risoluzione non legislativa durante la