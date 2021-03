Dl Sostegno - CIG-Covid, blocco licenziamenti, cartelle e nuovo sistema aiuti: ecco le misure

(Teleborsa) - La Cassa-Covid ed il prolungamento del blocco dei licenziamenti, ristori a fondo perduto ed il cambio di metodologia che elimina i codici Ateco, i risarcimenti per la filiera della neve e lo stralcio delle mini-cartelle. C'è tutto questo dentro la bozza del cosiddetto, il primo decreto "economico" che il governo Draghi sta mettendo a punto.Il Decreto predispone, innanzitutto, ilper tutto l'anno e la proroga dello, tre mesi in più rispetto all'attuale scadenza di fine marzo.Nella bozza c'è anche lo, comprensivo di sanzione e interessi dagli anni 2000 al 2015, e la, cioè fino all'attuale scadenza dello Stato d'emergenza, delle del pagamento delle rate di. Si stima che i crediti ancora non riscossi dal Fisco riguardino circa 130 milioni di cartelle e che lo stralcio delle mini-cartelle possa riguardare altri 60 milioni di cartelle, pari ad un costo di 1 miliardo nel 2021 e nel 2022.sono state poi stanziate per il finanziamento delle voci. Previsto il coinvolgimento dei medici di famiglia e, in un secondo momento, anche dei farmacisti.per circa 2,7 milioni dipenalizzati dalle restrizioni anti-Covid. Cambia anche ilper gli indennizzi, che, ma spetterà a tutte le imprese con meno di 5 milioni di fatturato e che possono dimostrare una perdita di almeno il 33% del fatturato rispetto ai livelli pre-Covid. Un sistema semi-automatico che prevede: il 30% fino a 100 mila euro di fatturato, il 25% fino a 400mila, il 20% fino a 1 milione ed il 15%fino a 5 milioni.e prenderanno il via entro 10 giorni dall'inizio dell'operatività della piattaforma previsto entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.Arrivano anche, duramente colpita dalle restrizioni anti-Covid. Le risorse dovrebbero essere ripartire dalla conferenza stato-regioni in aggiunta agli indennizzi a"a fondo perduto" previsti per tutte le imprese con fatturato soino a 5 milioni.