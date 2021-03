Vianini, utile 2020 a 425mila euro. Cedola 0,06 euro

Vianini

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2020 conpari a 8,7 milioni di euro che si confrontano con i 12,5 milioni di euro nel 2019.Ilsi è attestato a 4,6 milioni di euro (7,9 milioni di euro nel precedente esercizio) mentre ilè stato positivo per 4,5 milioni di euro (6,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il risultato di competenza del Gruppo è positivo per 425 mila euro (2,3 milioni di euro nel 2019).Ilè stato negativo per 3,6 milioni di euro (negativo per 2,4 milioni di euro nel precedente esercizio) ed è relativo quasi esclusivamente agli oneri finanziari legati alla gestione operativa del settore immobiliare.L’al 31 dicembre 2020 è pari a 164,7 milioni di euro (169,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019) di cui 153,6 milioni di euro relativi al fabbisogno finanziario inerente l’attività di sviluppo del Gruppo Domus.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la. Il dividendo sarà posto in pagamento il 26 maggio 2021 (stacco cedola in borsa il 24 maggio) e con record date alla data del 25 maggio 2021.. Quanto all'evoluzione prevedibile della gestione "il Gruppo, compatibilmente con le misure restrittive adottate dalle autorità pubbliche per il contenimento della pandemia da Covid-19, prosegue l’attività di locazione". A tal fine precisa che ", il segmento residenziale in cui opera il Gruppo Vianini, mostrando ricadute nel volume delle transazioni, ma meno nei prezzi, si posiziona tra i comparti più resilienti e solidi del mercato immobiliare.".