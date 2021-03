Wall Street positiva in avvio di settimana

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento prudente dei future sugli indici a stelle e strisce.. A questo punto attende il voto finale della Camera che dovrebbe dare l'ok definitivo alla proposta di legge alla fine della settimana.La notizia dell'assist all'economia americana è vista positivamente, ma unae i mercati americani continuano a tenere sotto controllo iSulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,5%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.845 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sotto la parità il(-0,46%); sui livelli della vigilia l'(+0,16%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,94%),(+0,88%) e(+0,85%). Il settore, con il suo -0,78%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,23%),(+1,87%),(+1,53%) e(+1,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,60%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.(+3,13%),(+2,92%),(+2,48%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,04%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.