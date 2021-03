Stellantis conferma di avere interrotto progetto per ritorno Peugeot negli USA

Stellantis

(Teleborsa) - Dopo voci che si rincorrevano da settimane,ha confermato di aver, un mercato da dove manca da diversi anni. Il costruttore nato dalla fusione di FCA e PSA ha detto che si concentrerà invece sui pick-up RAM e Jeep, veicoli con ampi margini di guadagno, e altri marchi comeLa notizia non è una sorpresa per gli analisti e gli esperti del settore, i quali si aspettavano che Stellantis si sarebbe concentrata sui modelli più redditizi di FCA sul mercato statunitense.Qualche giorno fa, numero uno di Peugeot in Nord America e incaricato di pianificare il ritorno del marchio sul mercato statunitense, è stato nominato Senior Vice President e