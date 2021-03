Blue Panorama Airlines, annunciati i primi voli per l'estate 2021

(Teleborsa) - La compagnia aerea italiana/Luke Air ha reso noto l’. Da giugno la compagnia collegherà l’Italia continentale verso 10 isole della Grecia, Capo Verde, Lampedusa, Olbia e Pantelleria.In particolre, Blue Panorama volerà dagliverso Santorini, Mykonos, Skiathos, Creta, Rodi, Corfù, Zante, Kos, Celafonia e Karpathos. Da Bologna sono previsti voli verso dieci isole greche. Da Bergamo sono escluse solo le destinazioni di Corfù e Zante.I voli in partenza da Roma Fiumicino collegano le isole greche di Rodi, Mykonos, Creta, Corfù e Santorini. Il vettore collegherà Milano Malpensa, Bologna, Milano Bergamo e Verona con l’isola di Lampedusa. Blue Panorama, da Milano Bergamo raggiungerà Olbia, Pantelleria e l’isola di Sal a Capo Verde."Siamo molto fiduciosi, in particolare nel, riguardo la prossima stagione estiva per la quale a partire dal mese di giugno abbiamo pubblicato il nostro tradizionale ed amplio network per il mediterraneo - ha commentato, direttore commerciale della compagnia - Riteniamo che anche grazie ai recenti annunci che prevedono per l’estate molte isole greche Covid free con il 100% della popolazione vaccinata, la, nostra principale destinazione mediterranea per la bella stagione possa tornare ad essere fra le preferite dagli italiani".