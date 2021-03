Fondazione CRT, nel 2020 avanzo di oltre 55 milioni di euro nonostante pandemia

(Teleborsa) - Il bilancio 2020 della, che ha ricevuto oggi il via libera da parte del CdA, si è chiuso con un, nonostante l'emergenza Covid-19. Il patrimonio netto ha registrato un incremento di 20 milioni e ha superato i 2,27 miliardi di euro.Ancora ampiamente positiva laalla fine del 2020. Durante lo scorso anno, la Fondazione CRT ha attivato risorse a favore dell'attività istituzionale per quasi 60 milioni di euro: circa 1.300 interventi focalizzati su welfare, salute pubblica, contrasto della povertà educativa, ricerca e formazione, arte e beni culturali.A queste tradizionali modalità di intervento, ha continuato ad affiancare iniziative a prevalente contenuto sociale orientate allo sviluppo, arrivando a mettere. Con una disponibilità di 144 milioni di euro, il fondo di stabilizzazione delle erogazioni garantisce continuità all'attività istituzionale futura della Fondazione."Questo bilancio anticiclico, con i numeri in positivo niente affatto scontati nel primo anno della pandemia, favorisce le capacità di resilienza e di ripresa del territorio, contribuendo anche a rafforzare il senso di fiducia nel futuro", ha affermato il. "Il sostegno prezioso, se non addirittura determinante, alle realtà non profit del terzo settore è oggi quanto mai strategico per la tenuta del sistema sociale, culturale, produttivo e, quindi, per la ripartenza del Paese", ha aggiunto.