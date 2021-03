PA, Confartigianato: "Stop a burocrazia che blocca imprese. Bene Piano Brunetta: non rimanga sulla carta"

(Teleborsa) - "Lae l'azzeramento delle complessità burocratiche a carico delle imprese sono condizione fondamentale per il rilancio dello sviluppo del nostro Paese. Ile ilnon rimangano sulla carta, ma siano la vera svolta per una buona amministrazione alleata degli imprenditori". È quanto hanno sottolineato iintervenuti oggi in"L'Italia – rileva Confartigianto – è al 23esimo posto tra i 27 Paesi dell'Unione europea per l'eccesso di complicazioni amministrative e al 58esimo posto tra 190 Paesi nel mondo per la facilità di fare impresa. Per realizzare un appalto in Italia servono 7 mesi in più rispetto alla media europea, a causa dei numerosi passaggi burocratici che incidono per il 54,3% sui tempi complessivi per completare le opere. Anche l': il 52% delle imprese segnala ritardi nell'inizio delle attività a causa di problemi burocratici e il 42,5% lamenta le mancate risposte di uffici comunali e pubbliche amministrazioni".Per uscire dalla crisi e utilizzare al meglio la straordinaria opportunità offerta dal, Confartigianato ritiene "indispensabile imprimere una svolta nelle politiche di semplificazione secondo tre direttrici: digitalizzazione estesa del rapporto tra PA e imprese, soprattutto attraverso il dialogo tra le banche dati pubbliche; standardizzazione dei procedimenti e della modulistica; riorganizzazione delle competenze e riduzione del numero di enti pubblici coinvolti nel medesimo procedimento. In questo modo – sottolinea l'associazione – si creeranno le condizioni per applicare finalmente il, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono chiedere all'impresa i dati già in loro possesso".Secondo Confartigianato "l'impresa deve, inoltre, poter contare su, senza doversi assumere la responsabilità di interpretazioni incerte, rischiando di essere sanzionata a seguito di controlli da parte di soggetti diversi, non coordinati, o che interpretano in maniera differente la medesima normativa".In sintesi, le imprese chiedono che il. Fondamentale, infine, per Confartigianato, "il monitoraggio delle semplificazioni già introdotte, ed evitare l'emanazione continua di nuove norme che modificano le precedenti, complicando ulteriormente la vita delle imprese".