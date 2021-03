Renault vende la sua quota in Daimler: previste entrate per 1,2 miliardi

Renault

Daimler

(Teleborsa) -venderà l'intera quota detenuta in, gruppo tedesco che controlla anche il marchio Mercedes-Benz. La casa automobilistica francese cederà la sua quota pari all'attraverso un collocamento presso investitori qualificati, tramite processo di accelerated bookbuilding, e dovrebbe incassare una cifra vicina agli 1,2 miliardi di euro.Il ricavato della vendita consentirà a Renault di "accelerare la riduzione della leva finanziaria della sua attività automobilistica", ha affermato la società in una nota. Renault e Daimler hanno affermato che la loro, che va avanti da più di un decennio, continuerà.Renault ha scelto di incassare la sua quota in un momento in cui le. In particolare, il titolo è scattato a inizio mese quando la società ha annunciato l'intenzione didal resto dei brand, tra cui anche Mercedes-Benz.