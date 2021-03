Fintech, nuovo round di finanziamento per Stripe: ora vale 95 miliardi di dollari

Square

Paypal

Facebook

Uber

(Teleborsa) - La piattaforma dei pagamenti elettronici, fondata dai fratelli irlandesi John e Patrick Collison nel 2010, è diventata la startup statunitense con la maggiore valutazione. La società, che fornisce un'infrastruttura software che permette a privati e aziende di inviare e ricevere pagamenti via internet, ha chiuso un(500 milioni di euro), che ha portato la sua(80 miliardi di euro).Tra gli investitori principali della società ci sono Allianz X, Axa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company, Sequoia Capital e la National Treasury Management Agency (NTMA) irlandese. La società, i cui principali competitor sono, ha affermato che utilizzerà il capitale per, e in particolar modo nel quartier generale di Dublino."Stiamo investendo molte più risorse in più in Europa quest'anno, in particolare in Irlanda - ha affermato John Collison, presidente e co-fondatore di Stripe - Che si tratti di fintech, mobilità, vendita al dettaglio o SaaS, l'".Stripe ha, visto che lo scorso aprile era stata valutata a 36 miliardi di dollari, dopo un round da 600 milioni di dollari da investitori tra cui Andreessen Horowitz e Sequoia Capital. La sua attuale valutazione è superiore agli 80 miliardi di valutazione chericevette dagli investitori privati prima di sbarcare in Borsa e oltre i 72 miliardi che precedettero l'IPO dinel 2019, fa notare il Financial Times.