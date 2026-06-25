Kalipso, nuovo round di finanziamento da 3,2 milioni di dollari

(Teleborsa) - Kalipso, piattaforma di compliance legale per aiutare le organizzazioni a recepire e implementare i cambiamenti normativi, ha raccolto 3,2 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento. Le risorse sosterranno l’espansione nei principali mercati internazionali e il rafforzamento del team, in risposta alla crescente domanda globale di infrastrutture RegTech.



Il round di investimenti è stato sostenuto da Vento, Varsity, Lanai, Plug and Play e Kima Ventures.



L’azienda ha già avviato collaborazioni con istituzioni come Groupe Caisse des Dépôts in Francia e Alma (società di Buy Now Pay Later e pagamenti), registrando una crescente domanda da parte dei dipartimenti di compliance delle grandi organizzazioni e banche, chiamati a gestire obblighi normativi sempre più complessi nei mercati in cui operano.



(Foto: © rawpixel)

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