Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse del Vecchio Continente

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

automotive

sanitario

materie prime

vendite al dettaglio

beni per la casa

Terna

Leonardo

Inwit

Stellantis

Nexi

Tenaris

Fineco

Azimut

Falck Renewables

Garofalo Health Care

Banca Popolare di Sondrio

Anima Holding

Tod's

Brunello Cucinelli

Biesse

MARR

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un 0%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,58%.Invariato lo, che si posiziona a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,60%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,28%, senza slancio, che negozia con un -0,17%, eè stabile, riportando un moderato -0,17%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.269 punti.In moderato rialzo il(+0,52%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+0,86%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,04%),(+1,43%) e(+1,35%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,55%),(-1,52%) e(-1,48%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,69%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,17%.Su di giri(+3,04%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,13%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,56%.Sensibili perdite per, in calo del 2,48%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,92%),(+3,93%),(+3,74%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,20%.In apnea, che arretra del 4,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,20%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,91%.