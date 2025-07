Piazza Affari apre in rosso, partenza in salita per Mediobanca

Mediobanca

Banca Mediolanum

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Generali Assicurazioni

Enel

Brunello Cucinelli

Hera

Mediobanca

Banca MPS

Leonardo

Stellantis

Webuild

Maire

Garofalo Health Care

CIR

D'Amico

Fincantieri

Newlat Food

Danieli

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.partenza in salita perdopo la decisione didi cedere la sua intera, pari al 3,5%. Piazzetta Cuccia registra la performance peggiore a livello europeo. Bene iSul, sembra essere più vicino un accordo tra. Secondo Bloomberg Bruxelles punta ad un accordo intorno ad unadel 10% su molte delle sue esportazioni ma sta anche spingendo Washington ad accettare un impegno a ridurre le tariffe su prodotti chiave come farmaceutici, alcolici, semiconduttori e aerei commerciali.Sul, sono attesi in tarda mattinata i dati sull'in Europa.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'continua gli scambi a 3.338,5 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,07%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 65,13 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +83 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,37%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,41%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 42.103 punti.Senza direzione il(-0,1%); in lieve ribasso il(-0,29%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,99%),(+0,97%),(+0,97%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,32%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,01%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.di Milano,(+3,45%),(+1,07%),(+1,01%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,35%.