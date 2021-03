F2i, Alessandro Becce nuovo Amministratore delegato FHP

(Teleborsa) -, il principale Fondo Infrastrutturale italiano, annuncia ladi FHP -, il maggiore operatore italiano attivo nella gestione dei terminal portuali per rinfuse.FHP opera in quattro terminal ae ha recentemente annunciato l’accordo per l’acquisizione della società MarterNeri, con attività aAlessandro Becce porta in FHP una. Prima di unirsi al gruppo è stato Amministratore Delegato di Vecon, società del gruppo di Singapore PSA. Precedentemente ha rivestito cariche apicali in attività portuali in Turchia, Croazia, Arabia Saudita. E’ stato Chief Executive Officer delle attività terminalistiche a Cagliari e La Spezia del gruppo Contship. Dal 2000 al 2004 è stato Presidente dell’Autorità Portuale Savona Vado. Dal 2020 è presidente della sezione Porto Confindustria Venezia- Rovigo.