USA, produzione industriale in calo a febbraio per anomalo clima invernale

(Teleborsa) - Rallenta lanegli Stati Uniti a febbraio, principalmente per effetto del maltempo che ha interessato gli Stati del Sud. Il dato ha registrato undopo il +1,1% del mese precedente (dato rivisto da +0,9%), secondo i dati della Federal Reserve. Il dato èdegli analisti che indicavano un aumento dello 0,3%. Su base annua si registra ancora una flessione del -4,2% (-1,8% il dato precedente)."Il rigido clima invernale nella regione centro-meridionale del Paese a metà febbraio spiega la maggior parte del calo della produzione - ha sottolineato la stessa Federal Reserve - In particolare, alcunehanno subito danni a causa del congelamento e sono rimasti offline per il resto del mese".La produzioneregistra una diminuzione del 3,1%, superiore alle stime di consensus (-0,1%), dopo il +1,2% di gennaio.Nello stesso periodo larelativa a tutti i settori industriali è calata al 73,8% dal 75,5% precedente, al di sotto del consensus (75,5%).