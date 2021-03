Borse europee frenate da crollo lira e lockdown tedesco

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

utility

media

tecnologia

telecomunicazioni

bancario

servizi finanziari

Ferrari

STMicroelectronics

Amplifon

Exor

BPER

Pirelli

DiaSorin

Leonardo

De' Longhi

Maire Tecnimont

Tinexta

Webuild

Technogym

FILA

Biesse

El.En

(Teleborsa) -, che chiude la giornata in linea con Londra e Francoforte, facendo meglio di Parigi e Madrid. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'. Il(la borsa del Paese ha chiuso a -9,79%) e l'hanno frenato i mercati europei nella seduta odierna.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.738,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,65%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,49%.Piazza Affari chiude la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,26%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.410 punti.In frazionale progresso il(+0,28%); come pure, poco sopra la parità il(+0,31%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Piazza Affari, ottima performance per, che termina la seduta con un +4,88%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,89%.Su di giri(+2,07%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,06%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,51%.In caduta libera, che affonda del 2,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.Tra i(+5,28%),(+3,63%),(+3,19%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -4,53%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,20%.Sensibili perdite per, in calo del 2,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.