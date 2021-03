Londra, Trustpilot in rialzo nel primo giorno di negoziazioni

(Teleborsa) - Le azioni di, piattaforma online di recensioni fondata in Danimarca, sono in rialzo nellaal sul London Stock Exchange. Il titolo guadagna oltre il 10% rispetto al(2,65 sterline) per azione, cifra che le ha dato una capitalizzazione di mercato di 1,08 miliardi di sterline (1,25 miliardi di euro).Il prezzo finale della IPO si è collocato nella nella fascia più alta della forchetta indicata dalla società, la quale ha quindiattraverso la vendita di 161 milioni di azioni da parte degli azionisti esistenti della società e l'emissione di 17,6 milioni di nuove azioni.Con la quotazione di Trustpilot, quest'anno sono statio, una cifra tra le più alte della storia per quanto riguarda il primo trimestre, secondo calcoli di Bloomberg.Trustpilot è anche stata la prima grande azienda europea a quotarsi alla Borsa di Londra, dimostrando che la City è ancora in grado di attirare le società del Vecchio Continente. La prossima nota società a sbarcare sul London Stock Exchange sarà, con l'inizio delle negoziazioni previsto per il 7 aprile.