Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street dove, in particolare, il balzo del Nasdaq è stato causato dal calo del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni (attualmente all'1,686%), che ha iniziato la settimana in ritirata rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti la scorsa settimana. Da segnalare il rally disulla scia di una nota rialzista di Ark Investment Management (ha stimato le azioni di Tesla saliranno a 3.000 dollari entro il 2025).Ilsale dello 0,32%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.941 punti. Ottima la prestazione del(+1,71%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,91%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,93%),(+1,16%) e(+0,90%). Nel listino, i settori(-1,30%) e(-1,01%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,93%),(+2,83%),(+2,69%) e(+2,45%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,74%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.scende dell'1,44%.Tra i(+4,26%),(+3,89%),(+3,78%) e(+3,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,52%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,39%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -189,9 Mld $; preced. -178,5 Mld $)15:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -6,5%; preced. 4,3%)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,8%; preced. 3,4%)14:45: PMI servizi (atteso 60,2 punti; preced. 59,8 punti)14:45: PMI manifatturiero (atteso 59,4 punti; preced. 58,6 punti)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,96 Mln barili; preced. 2,4 Mln barili)13:30: PIL, trimestrale (atteso 4,1%; preced. 33,4%).