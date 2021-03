Adobe scivola al Nasdaq nonostante i risultati

Adobe Systems

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,33%.Il gruppo ha chiuso il primo trimestre conin crescita da 955 milioni, (1,98 dollari per azione) a 1,26 miliardi, (2,61 dollari). Su base rettificata l'si è attestato a 3,14 dollari contro i 2,79 dollari del consensus. Isono saliti del 26% a 3,91 miliardi di dollari che si confrontano con i 3,75 miliardi stimati dagli analisti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,79%, rispetto a -1,32% dell').Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 446,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 463,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 480,7.