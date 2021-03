Protocollo UPI-CDP: al via selezione progetti delle Province per investire su scuole e strade

(Teleborsa) - Parte oggi la seconda fase di attuazione della sinergia tra l'con l'avvio del processo di selezione attraverso cui saranno individuati i progetti che saranno candidati dalle Province per ottenere l'assistenza dalla Cassa.in termini di investimenti, innovativita` ed importanza per i territori. Dieci protocolli riguarderanno lee dieci leÈ quanto fa sapere Cdp in una nota al termine dell'appuntamento che ha segnato un altro importante passo nell'attuazione delper sostenere le Province in tutto il processo di ideazione e realizzazione di opere e investimenti.In queste settimane il– si legge nella nota – ha messo a punto leche sono state presentate alle Province nel corso dell'incontro odierno e sulla base delle quali potranno essere candidati progetti di edilizia scolastica e infrastrutture viarie. Grazie a questo accordo strategico, infatti, saranno selezionati un numero significativo di infrastrutture delle Province per interventi straordinari di costruzione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento sismico dei 100mila Km di strade e delle 5.200 scuole secondarie superiori gestite dalle Province.Dal 2018 al 2020 glisono aumentati del +37%. Nel solo 2020, nel pieno della pandemia con tutte le limitazioni imposte dal contenimento del contagio, smartworking, blocco di attivita` e imprese, gli investimenti delle Province sono aumentati del 20%.La collaborazione Upi Cdp – conclude la nota – ha l'obiettivo di accrescere e potenziare la capacita` delle Province nell'attuazione dei piani per il rilancio degli investimenti pubblici che sono stati assegnati a queste istituzioni, valorizzando la Pubblica amministrazione anche in vista della realizzazione del, che dovra` garantire a tutto il Paese gli strumenti per resistere e reagire alla crisi.