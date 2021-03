Open Fiber, Salerno a tutta velocità: investimento da oltre 11milioni

(Teleborsa) - "ha investitocon la cablatura di quasi. Sono salernitano e mi sento orgoglioso di aver portato lanella città di". Cosìfield managerper la città diSalerno."Abbiamo posato circaunche permetterà a tutta la città di usufruire dellae dellaLambiase ha spiegato che "sulla nostrapuò appoggiarsi chiunque, molti operatori, e quindi non si fanno distinzioni tra gli operatori OLO (Other Licensed Operators, ndr) ". In tal modo "lache gli operatori metteranno aInteressate dai benefici anche le"In base alla convenzione - ha proseguito - abbiamoda collegare nelleche sono adibite ad abilitatore alla stessa Amministrazione comunaleper quanto riguarda le connessioni".