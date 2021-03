Buon rialzo per Atlantia aspettando l'offerta per ASPI

Atlantia

(Teleborsa) - Buona performance a Piazza Affari, dove è una delle migliori del FTSE MIB, per, che lievita dell'e si porta a 15,99.La società è in attesa di un'offerta migliorativa perda parte della cordata guidata da CDP. Secondo indiscrezioni di stampa, la nuova proposta potrebbe valorizzare la società oltre iIntanto ieri sera Fondazione CRT, uno dei soci storici di Atlantia, ed Edizione Holding, la società della famiglia Benetton che controlla il gruppo, hanno annunciato che non voteranno a favore della proroga deldi ASPI, proprio per portare avanti il percorso di vendita con il consorzio CDP-Blackstone-Macquarie.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,13 e successiva a 16,5. Supporto a 15,76.