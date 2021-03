Vaccini, Bonomi: con Confindustria possiamo raggiungere 12,5 milioni di persone

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustriaha dichiarato che con lapromossa dall'associazione potrebbero essere raggiunte. "Riteniamo di poter contare su oltre", ha detto ai microfoni di Rai Radio 1 Zapping. "È evidente a tutti – ha aggiunto Bonomi – che se vogliamo uscire da questa crisi dobbiamo accelerare nella campagna vaccinale e da qui è nata l'idea di mettersi a disposizione del Paese, nella tradizione che ha sempre avuto, nei suoi 111 anni di storia, di essere pronta a rispondere quando il Paese e' in difficolta'".Tornando al quadro economico, il presidente di Confindustria ha lanciato l'allarme sulle. "Nei primi due mesi dell'anno abbiamo avuto un'impennata del costo delle materie prime mediamente tra il 30 e il 40%". Inoltre, "inizia a scarseggiare la materia prima", ha aggiunto, un fattore di preoccupazione "per un Paese trasformatore come il nostro".Quanto al suo giudizio sul governo diil presidente di Confindustria ha affermato: "credo che il presidente si stia dimostrando molto pragmatismo e, soprattutto, stia dimostrando la capacità di ascolto di tutti". "Oggi abbiamo alcuniche noi non riteniamo concreti – ha precisato – però iniziamo a intravedere una linea d'uscita solo da interventi prettamente emergenziali che non danno una direzione e un futuro al Paese". Questo è infatti ilche ha rivolto al: "si parlava solo di fase emergenziale".