Claudio De Vincenti è il nuovo presidente di Aeroporti di Roma

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha nominatodella società. Il professore universitario ed ex-ministro prende il posto di Antonio Catricalà, scomparso prematuramente lo scorso 24 febbraio, che è stato commemorato in apertura di riunione per il ricordo indelebile che ha lasciato in tutto il personale della società.De Vincenti èpresso la facoltà di Economia dell'Università di Roma La Sapienza e Senior Fellow della LUISS School of European Political Economy, e ha svolto attività accademica e di ricerca anche presso l'Università Federico II di Napoli e l'Università di Urbino "Carlo Bo"., oltre che autore di numerosi saggi di teoria e politica economica, ha ricoperto negli anni rilevanti incarichi istituzionali: tra gli altri, è stato ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sottosegretario e poi viceministro allo Sviluppo Economico.Nei quattro anni al, si è occupato prevalentemente di politica industriale, dando un contributo particolare alla soluzione di diverse crisi aziendali, di concorrenza e assetti di mercato, di politiche energetiche.