CNH Industrial in grande rialzo su possibile offerta di FAW per Iveco

CNH Industrial

(Teleborsa) - Spicca il volo a Piazza Affari, che si attesta a 13,32, con un. Il titolo del gruppo italo-statunitense attivo nel settore dei veicoli commerciali, industriali e per l'agricoltura sembrerebbe reagire positivamente alle indiscrezioni di stampa, che vorrebbero la casa automobilistica cinesepronta a fare un'offerta per rilevareIveco, societàcon sede a Torino e specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus, è controllata al 100% da CNH Industrial, la quale dal 2019 sta portando avanti un processo di riorganizzazione delle attività che prevede ladi produzione di attrezzature agricole dalle attività di veicoli commerciali.Il gruppo automobilistico cinese avrebbe fatto progressi con la due diligence su Iveco e sarebbe, secondo quanto riporta Bloomberg, il quale sottolinea che le trattative tra le due società non sono nuove: CNH Industrial già lo scorso anno ha respinto una proposta di FAW da circa 3 miliardi di euro.Nel breve periodo, per le azioni CNH Industrial le attese sono per un proseguimento della giornata in sensocon resistenza vista in area 13,46 e successiva a quota 13,81. Supporto a 13,11.