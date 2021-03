Energia, Starace: "Spreco produrre elettricità da idrogeno"

(Teleborsa) - "Sarebbe una sciocchezza produrre idrogeno dall'energia e poi dall'idrogeno di nuovo elettricità. Sarebbe uno spreco". È quanto ha affermato l', intervenuto all'organizzato dal Sole 24 Ore."L'– ha sottolineato Starace –in quanto ci sono delle difficoltà per trasportarlo". Per l'amministratore delegato "inizialmente dovrà essere utilizzato per lalao la: sono questi – ha detto Starace – i comparti in cui l'idrogeno potrebbe essere usato nella maniera più intelligente. L'idrogeno è una molecola molto piccola, in grado di infiltrarsi nelle strutture cristalline dei metalli attraversandoli: per trasportarlo bisogna comprimerlo molto ed è molto costoso, per questo si produce dove si consuma"."La cattura della Co2 e il suo stoccaggio – ha concluso l'ad di Enel – è una tecnologia in giro da ormai un ventennio ma ci sono una serie di difficoltà. Sull'elettrolizzatore l'Europa deve dire la sua. Quello che noi stiamo cercando di fare èper vedere se riusciamo ad avere un abbattimento del costo".