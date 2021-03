Seduta moderatamente positiva a Piazza Affari

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. A Piazza Affari, per le indiscrezioni di stampa che vorrebbero la casa automobilistica cinese FAW pronta a fare un'offerta per rilevare Iveco.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.689,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,11%, scendendo fino a 60,26 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +98 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,72%.avanza dello 0,68%,è stabile, riportando un moderato +0,17%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,49%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,28%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 26.666 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,08%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,08%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,56%.Effervescente, con un progresso del 2,32%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,30%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.Tra i(+4,94%),(+4,69%),(+2,85%) e(+2,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,17%.Sensibili perdite per, in calo del 3,40%.In apnea, che arretra del 2,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,88%.