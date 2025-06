L'Europa resta al palo con pochi spunti. A Milano bene Difesa e Telecomunicazioni

TIM

Inwit

Fincantieri

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Worldline

Iveco

Italgas

Leonardo

Buzzi

Moncler

Unipol

Stellantis

Fincantieri

Comer Industries

Sesa

LU-VE Group

RCS

GVS

Philogen

CIR

(Teleborsa) -. A Milano focus sul settore telecomunicazioni (conche beneficiano della ripresa della copertura con Buy da parte di Berenberg) e difesa, dopo il vertice NATO e conche ha annunciato un contratto con la marina militare italiana. Sul fronte macroeconomico, la fiducia dei consumatori tedeschi si avvia a un leggero calo in vista di luglio, con la crescente propensione al risparmio delle famiglie che contrasta il miglioramento delle prospettive di reddito, secondo un sondaggio dell'istituto di ricerca di mercato GfK.Negli Stati Uniti, il presidente della Fedlegate ai dazi di Trump durante la sua audizione al Senato, sottolineando la necessità di cautela per evitare un'inflazione persistente nonostante le richieste di tagli dei tassi quest'anno. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe intenzione di nominare il successore di Jerome Powell, il cui mandato termina a maggio 2026, il prima possibile.Al, i 32 membri hannoentro il 2035, come fortemente sostenuto dal presidente degli Stati Uniti, e hanno ribadito il loro impegno per la difesa reciproca ai sensi dell'Articolo 5 del Trattato, secondo cui "un attacco a uno è un attacco a tutti". I paesi stanzieranno il 3,5% del PIL alla difesa di base e l'1,5% a misure di difesa più ampie. Nonostante il consenso, la Spagna ha affermato di poter rispettare gli impegni NATO con una spesa inferiore, suscitando critiche da parte di Trump, che ha messo in guardia dalle potenziali conseguenze sul fronte dei dazi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,172. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,22%.Lomigliora, toccando i +86 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,38%.buona performance per, che cresce dello 0,80%,è stabile, riportando un moderato +0,09%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,17%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.370 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 41.810 punti. Poco sopra la parità il(+0,57%); come pure, buona la prestazione del(+0,88%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%, in tandem al recupero didopo il tonfo di ieri della concorrente francese),(+2,46%),(+1,92%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,21%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.del FTSE MidCap,(+5,64%),(+3,32%),(+3,20%) e(+2,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.