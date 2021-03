Credit Agricole, valutazioni di CdA Creval su OPA sono "potenzialmente fuorvianti"

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Due giorni dopo che il CdA del aveva giudicato "non congruo da un punto di vista finanziario" il prezzo di 10,5 euro per azione proposto da Credit Agricole Italia nell'ambito dell'OPA lanciata lo scorso novembre della controllata italiana dell'istituto francese.Credit Agricole nel sottolineare, in una nota, che "è edel Creval essendosi già assicurato una stake del 17,7%, conferma il razionale strategico dell'operazione" e aggiunge che "confida che gli azionisti di Creval sapranno cogliere l'opportunità rappresentata dall'offerta".Le "valutazioni" del CdA del Creval in relazione all'OPA sono "" e non forniscono "una valutazione obiettiva e attendibile dell'offerta agli azionisti" del Credito Valtellinese. La banca che ha lanciato l'OPA "apprezza le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Creval ",relative al razionale strategico dell'offerta e conferma che l'integrazione con l'istituto valtellinese "potrà portare alla creazione di un solido gruppo bancario italiano, con impatti positivi sulla situazione economica dei territori interessati e a beneficio di tutti gli stakeholder".