Mercati europei positivi spinti da crescita PMI manifatturiero

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le borse sono spinte al rialzo dai dati positivi del compartonell'eurozona a marzo e dal piano da 2.000 miliardi di euro per lepresentato ieri sera da Joe Biden.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.707,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,72%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,65%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,52%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,65%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,41%, continuando la scia rialzista evidenziata da sette guadagni consecutivi, innescata il 24 del mese scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.933 punti.Positivo il(+0,81%); come pure, in denaro il(+0,96%).di Milano, troviamo(+2,01%),(+1,70%),(+1,58%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.del FTSE MidCap,(+5,68%),(+3,20%),(+1,89%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Deludente la, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.