Via libera senato al PNRR. Franco: "Sfida strategica che ridisegna Paese"

(Teleborsa) - Il, il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea entro la fine di aprile,, con 203 voto a favore, 7 contrari e 24 astenuti, dopo il via libera arrivato ieri sera dalla Camera Il Ministro dell'Economianel suo intervento prima del voto,ha affermato che la stesura definitiva del PNRR terrà conto delle indicazioni "estremamente costruttive e preziose" arrivate dal Parlamento e le Camere saranno coinvolte prima dell'invio del Piano all'UE.Franco ha sottolineato che il Piano rappresenterà "unasoprattutto nella fase di attuazione" ed. Il PNRR - ha spiegato - "richiede una strategia e una visione di quello che sarà il Paese nel 2026, nel 2030 e nel decennio successivo".Il titolare all'Economia, definendo il Piano, ha auspicato che "giovani e imprese siano al centro del nostro sforzo di ripresa" - dal manifatturiero ai servizi, dal turismo all'agricoltura - per tendere alla "trasformazione e rafforzamento del nostro sistema produttivo".Franco ha poi avvertito che occorre "per investimenti siacome accaduto in passato" e bisogna "migliorare la nostra capacità di gestire i progetti di investimento". In questa direzione - ha aggiunto - servirannoe proprio il tema delle procedute rappresenta "la sfida più importante che abbiamo davanti".