Air France-KLM, CdA pronto a discutere nuova tranche di aiuti

Air France-KLM

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dipotrebbe discutere già lunedì di unper il suo ramo francese. La holding franco-olandese deve comunque aspettare gli sviluppi della trattiva tra il governo francese e la Commissione europea, la quale ha delle preoccupazioni per quanto riguarda la, secondo quanto riporta Bloomberg.Sotto il peso della pandemia, il gruppo ha perso 7,1 miliardi di euro nel 2020 e hadi euro, di cui 7 miliardi in prestiti diretti o garantiti dallo Stato francese. A inizio settimana il ministro dell'Economia francese,, aveva detto che la Francia è "vicino alla definizione di un un accordo con la Commissione Europea sul dossier Air France", descrivendolo come un "accordo equo, che proteggerà Air France e che garantirà i nostri interessi nel rispetto delle leggi sulla concorrenza".Francia e Paesi Bassi (che assieme controllano il 28% del gruppo) sono in trattativa da mesi su un nuovo piano di finanziamento per il vettore, il cui debito netto è salito fino a 11 miliardi di euro alla fine del 2020. Secondo Bloomberg, la Francia sta cercando di difendere la compagnia da richieste pro-concorrenza della Commissione, come quelle per lanegli aeroporti di Parigi-Orly e Amsterdam Schiphol.