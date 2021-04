Rai ribatte a indiscrezioni: bilancio 2020 chiuderà in pareggio

(Teleborsa) - La Rai cerca di tamponare le polemiche su un presunto buco di bilancio nel 2020 e sottolinea in una nota che ", un risultato non scontato visto il forte impatto degli effetti del Covid 19 sia per quanto riguarda i ricavi pubblicitari che per gli introiti derivanti da canoni speciali".Due giorni fa La Stampa aveva scritto che l'amministratore delegato Fabrizio Salini consegnerà a fine aprile un bilancio con un buco da 50 milioni, a cui si aggiungerebbero altri 30-40 milioni di mancati incassi per i canoni speciali (da alberghi e palestre, chiusi con i lockdown). Non è chiaro se le indiscrezioni si riferiscano al bilancio consolidato o a quello di, le cui perdite sono compensate dalle performance delle altre società del gruppo comeLa Rai oggi precisa che per quanto riguarda il Budget 2021, il(-57 milioni di euro) sarà in miglioramento rispetto al Budget 2020 (-65 milioni) e compatibile con l'impatto della pandemia e con le dinamiche degli anni in cui si svolgono i(nel 2021 ci sono Europei di calcio e Olimpiadi) "nei quali l'azienda ha spesso registrato, dal 2006 ad oggi, risultati negativi con punte fino a -244,6 milioni di euro nel 2012".La nota sottolinea che "dal 2018 al 2020 l'azienda ha sempre chiuso il bilancio in pareggio" e che la2021 è stimata in calo di oltre 180 milioni di euro rispetto alle tendenze inerziali e in lieve miglioramento rispetto al Piano Industriale 2019 – 2021 (che non considerava l'impatto della pandemia).