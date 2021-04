Rialzo controllato per le Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Le Borse europee sono spinte dai record registrati alla vigilia da Wall Street, che fanno ben sperare in una ripresa globale. I dati macroeconomici della mattina ( tasso di disoccupazione della zona euro stabile all'8,3%, mentre in Italia è sceso al 10,2%) non hanno mosso i mercati.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. Lieve aumento dell', che sale a 1.733,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,40%.Lopeggiora, toccando i +98 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,67%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,19%, in luce, con un ampio progresso dell'1,26%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,65%, consolidando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 24 del mese scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 27.086 punti.Sale il(+0,72%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,46%).di Milano, troviamo(+2,64%),(+2,37%),(+2,26%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,93%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.del FTSE MidCap,(+3,62%),(+3,26%),(+2,94%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.