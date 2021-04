Mise, dal 19 maggio domande finanziamenti agevolati a tasso zero

(Teleborsa) - Ilsostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso zero. E’ quanto prevede la circolare pubblicata oggi dal Mise che stabilisce i termini per l’avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021.e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione.I programmi di investimento delle nuove imprese, per le quali sarà possibile ottenere l’agevolazione, riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.