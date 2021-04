UK, le compagnie aeree criticano il piano del governo per la ripartenza del turismo

easyJet

(Teleborsa) - Lebritanniche sono sul piede di guerra contro il governo di Boris Johnson per il piano diannunciato oggi. Le critiche si concentrano su due punti: l'incertezza sull'orizzonte temporale per il via libera agli spostamenti per turismo e la richiesta di presentare un tampone PRC negativo all'ingresso.Il governo non deciderà fino ai primi giorni di maggio se concedere la ripartenza del turismo internazionalee ha inoltre presentato un piano che divide in- verdi, ambra e rosse - le destinazioni fuori dal Regno Unito. I fattori su cui saranno classificate i vari Paesi saranno: la percentuale della loro popolazione che è stata vaccinata, il livello dei contagi, la prevalenza di nuove varianti e l'accesso del Paese a dati scientifici affidabili e al sequenziamento genomico.Chi arriva dalle zonedovrà presentare un test PRC negativo effettuato entro 48 ore dall'arrivo, ma non dovrà fare alcuna quarantena. Chi arriva dalle zonedovrà stare in quarantena per 10 giorni ed essere testato il giorno 2 e il giorno 8 (può però pagare di tasca sua un test dopo il quinto giorno per terminare la quarantena). Chi fa ritorno da una zonadovrà stare in isolamento per 10 giorni in un covid hotel e verrà testato il secondo e l'ottavo giorno."Questo non rappresenta una riapertura dei viaggi come promesso dai ministri - ha detto Airlines UK, organizzazione che rappresenta British Airways,, Virgin Atlantic e altre compagnie britanniche - Èper un'industria in ginocchio". Il ministro dei trasporti Grant Shapps ha affermato alla BBC che il governo potrebbe, per evitare che chiunque rientri da un Paese estero debba pagare circa 100 sterline per un PRC, ma non ha fornito ulteriori dettagli.Intanto la lowcostha annunciato "con il cuore pesante" chefino al 23 giugno compreso "a causa della continua incertezza che il quadro (del governo) fornisce". Il CEO Steve Heapy ha affermato di essere "" e dal fatto che la situazione "è praticamente la stessa di sei mesi fa". L'amministratore delegato di EasyJet, Johan Lundgren, ha invece detto che il requisito del test PCR per i passeggeri che tornano in Inghilterra è "un duro colpo per tutti i viaggiatori" e