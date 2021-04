Ever Given, Egitto chiede 900 milioni di dollari di danni e sequestra la nave

(Teleborsa) - Une il. È quanto ha deciso ilaccogliendo la richiesta dell'La mossa evidenzia le complicazioni legali seguite all'arenamento della nave il 23 marzo che ha portato alla chiusura del canale per quasi una settimana e a una forte perturbazione dei traffici marittimi tra Asia ed Europa. Secondo ilingorghi in grandi porti come Singapore e Rotterdam continueranno anche nelle prossime settimane.La Sca ha affermato che è necessario un risarcimento per coprire le perdite causate da mancate tasse di transito, danni arrecati al canale durante le operazioni di dragaggio e traino del gigantesco portacontainer e costo delle attrezzature e manodopera impiegati.La, proprietaria della Ever Given – secondo quanto riporta Bloomberg citando media locali – ha precisato che l'equipaggio è ancora a bordo della nave, la quale ora si trova nel "Grande lago amaro".