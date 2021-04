Caso J&J, nuova tegola sul piano vaccini. Slittano consegne in Europa

(Teleborsa) - Rischia una nuova battuta d'arresto ilche, disegnato sulla carta secondoben definite, nella realtà dei fatti deve scontrarsi con più di qualcheCome ad esempio quello arrivato ieri daglidove è questione di ore la sospensione del vaccinoLo affermano il, le autorità sanitarie americane.La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. Lo stop è legat(donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni negli Usa che hanno sviluppatoche coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione.Intanto la Johnson & Johnson, che ha consegnato ieri le sue dosi di vaccino anti-Covid anche in Europa, precisa di aver deciso didel proprio farmaco nel Vecchio Continente, "in attesa delle valutazioni delle autorità sanitarie europee". "Stiamo rivedendo questi casi con le autorità europee e abbiamo decis, chiarisce Johnson&Johnson.Pragmatico, intanto,in malattie infettive: "I problemi dai vaccini Johnson & Johnson sono un evento estremamente raro. Ce ne sono stati sei su 6,85 milioni di dosi somministrate, il che vuole direGuardando in casa nostra, temporeggia il: "Valuteremo nei prossimi giorni, appena Ema e gli Usa ci daranno notizie più definitive, quale sarà la strada migliore ma io penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzatoLe Regioni - ha poi sottolineato - devono stare a questa impostazione perchè chi è più anziano rischia di perdere la vita"Anche il direttore generale dell' Aifa,assicura che "il vaccino J&J è altamente sicuro concome è stato dimostrato dagli studi" ma " ci sono molte similitudini con il vaccino Astrazeneca, le limitazioni sono quindi possibili e ragionevoli e sara' probabilmente la direzione verso la quale ci si muoverà tutti assieme. I dati parlano di rarissimi eventi, 6 casi su 7 milioni di vaccini, non modifica il rapporto beneficio rischio di questo