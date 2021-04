Enertronica Santerno, Sace Simest delibera finanziamento di circa 2,4 milioni per sviluppo mercato USA

Enertronica Santerno,

(Teleborsa) -nell’ambito del progetto di supporto e di sviluppo commerciale delle proprie attività negli Stati Uniti in relazione al settore dell’Automazione Industriale e delle Rinnovabili, da realizzare attraverso la propria controllata al 100% Enertronica nell’arco di 18-24 mesi, ha ottenuto da, la delibera di un finanziamento di euro 2.385.600,00.Il Comitato Agevolazioni di Sace Simest ha deliberato di accordarechea seguito del verificarsi delle condizioni sospensive legate allo stato di avanzamento delle attività di sviluppo di Enertronica, di cui 626.644,00 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata (Cofinanziamento a fondo perduto) ed1.758.956,00 a valere sul fondo 394/81 (Finanziamento) a fronte del programma di pari importo da realizzare verso gli Stati Uniti d’America, con proiezioni in Canada e Messico, attraverso il potenziamento della struttura già presente che prevede tra i vari focal point, l’apertura di un ufficio, di centri assistenza post vendita e di un magazzino.La misura rientrante nelle agevolazioni previste nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, prevede per la parte del Finanziamento un tasso agevolato dello 0,055%, la durata di 6 anni (di cui 2 di preammortamento e 4 di ammortamento) e rimborso attraverso 8 rate semestrali posticipate a capitale costante a partire dal termine del periodo di preammortamento.