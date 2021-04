Sirio in rialzo dopo nuovo piano industriale e interventi di ricapitalizzazione

Sirio

(Teleborsa) - Ottima performance a Piazza Affari per, che scambia in, portandosi a 3,52. Il CdA della società ravennate, attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, ha approvato ilper gli esercizi 2021-2025. Questo prevede il "superamento dell'attuale crisi sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19 e un recupero di redditività, soprattutto attraverso la riduzione dei costi per personale, merci e materiali di consumo e spese generali".Il clordo atteso sul 2021 è di 16,6 milioni di euro, mentre quelloè di 2,46 milioni di euro. La società prevede un ritorno ai livelli pre-pandemia a partire dalla metà del. È confermata la previsione di apertura nel secondo semestre 2021 di 12 punti vendita e nel primo semestre 2022 di 8 punti vendita, trattandosi di aperture conseguenti a gare già aggiudicate. Il nuovo Piano Industriale tiene anche conto dei 4 punti vendita acquisiti il 25 marzo 2021 da Arturo Srl.Il nuovo Piano Industriale prevede l'intervento del sistema bancario attraverso ili in essere a medio lungo termine di circa 20 milioni di euro, con nuova durata di 6 anni, e la contestuale erogazione di nuova finanza in misura pari al 25% dei finanziamenti in essere, e dunque per 5 milioni di euro, assistita da garanzia concessa daIl consiglio ha anche deliberato in merito alleda sottoporre all'assemblea degli azionisti, tra cui la integrale copertura delle perdite maturate nel 2019 e nel 2020 tramite integrale utilizzo delle riserve patrimoniali nette. Il board ha proposto un aumento di capitale riservato in opzione ai soci, di natura inscindibile, per un importo complessivo di 4 milioni di euro e un nuovo aumento di capitale sociale per massimo 3,9 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione e gestito da Invitalia.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,663 e successiva a 4,093. Supporto a 3,233.