Wall Street in leggero rialzo. Via alla stagione delle trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

JP Morgan

Goldman Sachs

Wells Fargo

energia

beni industriali

Goldman Sachs

American Express

Boeing

Caterpillar

JP Morgan

Intel

Johnson & Johnson

Moderna

Tesla Motors

Tripadvisor

Alexion Pharmaceuticals

Bed Bath & Beyond

Discovery

Discovery

Facebook

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,32% a 33.786 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.144 punti (+0,08). Sui livelli della vigilia il(-0,16%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,08%).Si è intanto aperta la, conche hanno fatto registrare risultati migliori della attese nel primo trimestre dell'anno. Le tre big del settore bancario sono state spinte dai guadagni delle, con JP Morgan e Wells Fargo che hanno ridotto gli accantonamenti su perdite che non si sono verificate.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,05%) e(+0,49%).del Dow Jones,(+2,78%),(+1,23%),(+1,23%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Tra i(+2,92%),(+1,66%),(+1,58%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,93%.In apnea, che arretra del 5,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,51%.