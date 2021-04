Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2021

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2021, che riportano unae perdita per azione di 1,85 dollari su un fatturato totale di 4,2 miliardi di dollari (su ricavi operativi rettificati di 3,6 miliardi).Giù ledi 3,9 miliardi, l'accelerazione della domanda ha supportato la generazione di cassa positiva nel mese di marzo, Durante il primo trimestre 2021, ilè stato in media di 11 milioni di dollari al giorno ed è diventato positivo nel mese di marzo con una generazione di cassa di 4 milioni al giorno. A fine marzo 2021, la compagnia aerea aveva una liquidità di 16,6 miliardi di dollari, comprese disponibilità liquide e mezzi equivalenti, investimenti a breve termine e linee di credito revolving non utilizzate.Ilammontano a 29 miliardi di dollari, con un debito netto rettificato di 19,1 miliardi, superiore a quanto indicato in precedenza a seguito delle decisioni di finanziamento degli aeromobili.