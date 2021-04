MISE definisce nuovi criteri per nomina commissari straordinari aziende in crisi

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economicoha firmato la direttiva chegiudiziali e la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza per leLe nuove disposizioni mirano addelle procedure di selezione, per garantire una gestione professionale delle aziende in amministrazione straordinaria.Nella direttiva viene richiamato il principio per cui, invece di un commissario unico, solo in considerazione delle dimensioni aziendali o di circostanze eccezionali che saranno oggetto di specifiche valutazioni.E' prevista, inoltre, l'istituzione di una ricoprire gli incarichi, che verrà curato dal MISE ed aggiornato annualmente a seguito di un avviso pubblico.Una commissione composta da, di cui un magistrato con funzione di coordinamento,, applicando i criteri della rotazione e dell’esperienza professionale maturata in incarichi analoghi. Alla Commissione è demandata anche la nomina dei componenti esperti deiLadegli incarichi sarà quelladei beni aziendali o di ristrutturazione.