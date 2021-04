Nasce la Borsa Italiana Group Foundation per progetti filantropici

(Teleborsa) -, una giornata in cui tutte le commissioni di negoziazione di trading e post trading verranno devolute a progetti di solidarietà.Nell’occasione il Presidente e l’Amministratore Delegato di Borsa Italiana, Andrea Sironi e Raffaele Jerusalmi e Luisa Pavia, Amministratore Delegato dell’associazione CAF, charity partner del Gruppo Borsa Italiana, aprono le contrattazioni dei mercati con il tradizionale suono della campanella, dedicato in questaDa sempre il Gruppo Borsa Italiana è coinvolto in iniziative a favore della comunità, soprattutto nei confronti dei giovani, per favorire il loro inserimento lavorativo e lo sviluppo di attività imprenditoriali.In questo particolare periodo storico, caratterizzato dalla lunga pandemia, Borsa Italiana ha concentrato gli sforzi in particolare su iniziative di beneficenza negli ambiti sanitario e sociale.per gli Ospedali Sacco di Milano, Spallanzani di Roma e Veneziale di Isernia. Inoltre nel maggio 2020 Borsa Italiana ha donato 1 milione di euro al Fondo Mutuo Soccorso del Comune di Milano. Nello specifico i fondi donati sono stati dedicati a sostenere giovani imprenditori e lavoratori in difficoltà.Le commissioni di negoziazione della giornata di oggi saranno devolute ai progetti che verranno selezionati nel corso dell’anno dalla nuova Foundation del Gruppo Borsa Italiana, entità priva di personalità giuridica, e da un comitato manageriale interno al Gruppo., anche e soprattutto in un momento difficile come quello attuale - ha dichiarato-. Il Gruppo Borsa Italiana negli ultimi mesi ha aiutato concretamente gli ospedali Sacco di Milano, Spallanzani di Roma e Veneziale di Isernia e ha donato 1 milione di euro al Fondo Mutuo Soccorso del Comune di Milano, focalizzandosi sui giovani in difficoltà. Giovani che sono il nostro presente e il nostro futuro, che rappresentano il potenziale della nostra società e sono per noi il principale destinatario delle iniziative di solidarietà. Siamo convinti che per spingere la ripresa e la crescita della nostra città, della nostra economia, del nostro Paese sia fondamentale sostenere con forza le giovani generazioni”."Siamo orgogliosi di devolvere oggi le ‘fee’ di negoziazione di trading e post trading del Gruppo Borsa Italiana a progetti di solidarietà e beneficenzaha detto-.. La BIG Foundation basa la propria azione su tre pilastri fondamentali: People, che focalizza l’attenzione allo sviluppo, alla crescita e al supporto in particolar modo dei bambini in difficoltà; Society, attraverso il sostegno a giovani disagiati che vengono aiutati a entrare nel mondo professionale; Climate change, con iniziative mirate dedicate all’ambiente, tema per noi fondamentale e alla base della nostra attività ESG”., che hanno contribuito positivamente alla realizzazione quotidiana dell’aiuto offerto ai minori accolti presso le Comunità Residenziali - ha affermato-. Ringraziamo per l’impegno Borsa Italiana e la città di Milano sempre generosa e pronta a rispondere ai bisogni dei più deboli".