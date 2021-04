Wall Street apre positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 4.153 punti.In rialzo il(+1,24%); con analoga direzione, sale l'(+0,83%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,43%),(+1,22%) e(+0,84%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,04%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,48%),(+2,27%),(+1,83%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,83%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,30%),(+3,29%),(+3,20%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.