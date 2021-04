Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. Stabile sulla piazza di New York l'. I dati cinesi su PIL, le trimestrali migliori del previsto della banche USA e i segnali sulle riaperture hanno aiutato i mercati nel chiudere la seduta con moderati guadagni.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,198. L', in aumento (+0,87%), raggiunge 1.763,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%.Sulla parità lo, che rimane a quota +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,34%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,52%, eavanza dello 0,85%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,88%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 27.030 punti.Buona la prestazione del(+0,98%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,89%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,58%.Decolla, con un importante progresso del 2,31%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,28%.Svettache segna un importante progresso del 2,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -1,50%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Tra i(+5,82%),(+4,51%),(+4,05%) e(+3,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -1,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,43%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.