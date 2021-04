CIG Covid, Inps: "Nessun vuoto di copertura tra il 29 marzo e il 4 aprile 2021"

(Teleborsa) - Lariconosce 12 settimane diper il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2021 e il successivoriconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021. È quanto afferma in una notachiarendo che,su conforme parere del ministero del Lavoro, "non vi sono vuoti di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021"."Il primo giorno lavorativo dell'anno 2021 – spiega l'Istituto – è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021. Dunque, nellaverrà chiarito che le 13 settimane del Dl sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1 aprile. Ciò significa che sono coperti dalla Cig Covid del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021".Non risultano pertanto, salvo – sottolinea l'Inps – "per coloro che hanno fatto ricorso alla Cig sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di Cig Covid terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021".